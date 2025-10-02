実りの秋です。山形県上山市の園児がきょう、ある作物の収穫に挑戦しました。

【写真を見る】園児が自分たちで育てた落花生の収穫に挑戦！ 茹でたての落花生のお味は？（山形・上山市）

「でかい。いっぱいとれた」

園児たちが収穫しているのは落花生です。

この収穫体験は、山形市に本社を置く菓子メーカー「でん六」が、体験型学習として毎年行っているものです。

今年５月に上山市の「子供の城保育園」の園児たちが上山市の工場敷地内で種まきをし、落花生を大切に育ててきました。

きょうは秋空のもと、１５人の園児たちが落花生の収穫に挑戦しました。

一株に、３０粒ほどの実がなるという落花生に園児たちは一苦労。それでも、お友だちと協力しながら次々に収穫していきます。

■茹でたての落花生の味は？

収穫の後は、茹でたての落花生の試食です。そのお味は？

園児「おいしい。じゃがいもの味する。ちょびっとだけ」

園児「ほかほかで豆だった。苦みがちょっとあっておいしいかった」

でん六 鈴木隆一 社長「いい経験をすればするほどいい大人になっていく。いい大人になれば次の世代とか未来のどもたちを支える存在になるのでこういった活動は続けていきたい」

収穫の苦労と食べる喜びを味わった園児たちにとって、きょうは落花生のように実りのある一日となりました。