旧優生保護法の下、強制的に不妊手術を受けた女性が、初めて公の場で自らの体験を話しました。

【写真を見る】ランドセルを背負う幼少期、赤ちゃんを抱く20代の頃の写真

国会も10月1日から原因究明や再発防止に向けた検証を始める中、40年の沈黙を破った理由を追いました。

藤枝静香さん「ちょっとドキドキ。頑張ります」

熊本市に住む藤枝静香さん（63）です。これから語るのは、忘れたくても忘れられない過去です。

27歳の時、別の手術後に発覚

藤枝さんは幼い頃から手足のしびれなどの症状があり、脳性小児麻痺と診断されました。22歳で結婚しましたが、2人目を出産した直後の27歳の時、他の病気の手術の際、知らない間に不妊手術をされていました。

藤枝さん「上の子が遺伝性の障害があるから『もし3人目が生まれて、子どもに障害があったら大変だ』ということで、両親が私に何の説明も断りもなく、お医者さんに頼んでいた」

事実を知ったのは手術の1週間後。両親から告げられました。

藤枝さん「もう子どもが産めなくなった、劣等感が大きかったです」

旧優生保護法は、遺伝性の疾患や知的障害がある人たちに、本人の同意なく不妊手術ができると定め、1996年まで続きました。

被害者は全国で2万5000人に上るとも言われています。

ただ、藤枝さんは「親や医者を恨む気持ちはあったが、心に鍵をかけていた」と話し、周囲に体験を明らかにすることはありませんでした。

そうした中、被害を受けた人たちが声を上げました。

最高裁判所は2024年7月、旧優生保護法を「違憲」と判断し、国に賠償を命じました。

「親も被害者なんだ」

裁判所がようやく間違いを認めたことは、藤枝さんの「心の鍵」を開くきっかけになりました。

藤枝さん「法律によって不妊手術がなされたことだと分かったから、親も許せたし、被害者なのだと思っているんです。お医者さんやお母さんも、旧優生保護法がなかったら、そういうことは起こらなかったから」

裁判では心の準備ができず「被害者」ではなく「支援者」として傍聴することしかできませんでした。

しかし、こうした経緯に加えて、家族の後押しも受けて、旧優生保護法の課題解決を考えるフォーラムで「被害者」として体験を話すことを決めました。

藤枝さん「私たちは旧優生保護法で『いらない存在』とされてきたけれど、いらなくないんです。私たちは弱くはない。みんなが集まれば強いんだぞ、と言いたい」

すべての命に「おめでとう」

迎えたフォーラム当日。300人を超える人たちに訴えました。

藤枝さん「20代のころ同意のない不妊手術をされてから40年近く、心に鍵をかけて深海に沈めていました。ずっと悔しくて悲しかった」

藤枝さんの隣には、10歳の頃に何も知らされず不妊手術を受けさせられ、熊本地裁に提訴したものの最高裁の判決を聞けないまま2024年2月に亡くなった渡邊數美さんの写真がありました。

藤枝さんは今、「渡邊さんの遺志を受け継ぐ」と誓います。

藤枝さん「私の周りにも声を上げることができない旧優生保護法の被害者がいます。悪いのは被害者ではないので、堂々と手を挙げて欲しいし、私はそんな人たちを支えていきたいです」

そして改めて、差別のない社会の実現を求めています。

藤枝さん「みんなが生まれて『おめでとう』と言える社会に。すべての命が大切にされる社会になってもらえたらうれしい」