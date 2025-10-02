『40までに』慶司役で話題の庄司浩平、前髪アリのもこもこ“雪ん子”ファッションを披露「人間ってこんなに印象変えられるの??」「可愛さ無限大」「モフらせて」
テレビ東京ドラマ24『40までにしたい10のこと』で風間俊介（42）演じる主人公の相手役としての好演も記憶に新しい俳優の庄司浩平（25）が2日、自身のインスタグラムを更新。冬先取りの“もこもこ”なファッションを披露した。
【写真】「モフらせてー」前髪アリのもこもこ“雪ん子”ファッションを披露した庄司浩平
庄司は、凍えている顔の絵文字とともに、直近のドラマなどの印象からは珍しい前髪のある髪型でフードをかぶり、上下デニムのコーデで上半身のアップと全身ショットの計2枚の写真をアップした。
この投稿にファンからは「前髪の位置で人間ってこんなに印象変えられるの??庄司くんを見ていると、無限の可能性を感じてますます目が離せない」「もこもこで可愛さ無限大」「これで北海道来て！」「モフモフかわいい モフらせてー」「もこもこ似合う！てか、2枚目もかっこよすぎる、スタイル良すぎる、、、」「絶対雪が似合う男だと確信しています」「絵になるです」「なんとキュートなライオンさん」などの反響が寄せられている。
