◇プロ野球セ・リーグ 阪神-ヤクルト(2日、甲子園球場)

甲子園では、阪神のレギュラーシーズン最終戦となるヤクルト戦がスタート。阪神の先発・村上頌樹投手とヤクルトの4番・村上宗隆選手の“村上対決”も生まれています。

試合前時点で奪三振数でトップまで「2」としていた村上頌樹投手。初回には2アウト1塁で村上宗隆選手を迎えました。ここを空振り三振で抑えると、甲子園のファンも大歓声をあげます。

そんな中、ヤクルトの先発・青柳晃洋投手は犠牲フライと前川右京選手の3ランを浴び失点。3回を終えて4点ビハインドとしていました。

迎えた4回、2アウト走者なしで打席には村上宗隆選手が向かいます。2度目の“村上対決”となったこの対戦では2球目のストレートをとらえた村上宗隆選手に軍配が。打球はそのままライト方向のスタンドギリギリの位置に飛び込みました。

この一発にSNSでも「神宮、ハマスタ、甲子園と野球ファンの記憶に残すホームラン打ってくれる村上すごいわな」「村上のパワーエグい」「村上対決レベル高すぎる」といった声があがりました。