水俣病が起きた地域に住む住民への健康調査について、環境省が10月上旬から予備的な調査に着手すると患者団体などに伝えました。



1日に水俣市を訪れた環境省の担当者が、水俣病患者団体に住民の健康調査に着手する考えを明らかにしました。

健康調査は被害者救済のための法律で実施が定められましたが、制定から16年経っても行われず、検討が続いてきました。

1日に環境省が明らかにした調査は、来年度からの本格実施に向け課題などを調べる予備的なものです。

上天草市と天草市に住む1975年以前に生まれた人から健康状態などに関係なく800人を無作為に抽出して、同意が得られた40人を対象に行います。

対象者には水俣市立総合医療センターと熊本市の熊本大学付属病院に2日間来てもらい、脳磁計とMRIを使った検査を行います。

今回は熊本市までの通院が負担になるかどうかなどを確かめるのが目的のため、水俣病かどうかの判断はしないということです。





環境省は早ければ10月上旬にも協力依頼状を発送し、11月中に検査を終えたいと説明しました。これに対し、調査手法に効果がないと反対してきた水俣病被害者・支援連絡会は白紙撤回を強く求めましたが、環境省側は「意見は伝える」と述べるにとどめました。■森桂環境省特殊疾病対策室長「（スケジュール通り）進めていきたいなと思っておりますが、もし少し団体の方とやり取りが必要であれば事務局とも相談したいと思います」

■山下善寛水俣病被害者・支援連絡会代表

「（調査を）やりましたということで（水俣病問題を）終わらせるためのひとつのパフォーマンスじゃないかと思っています それでもわれわれは白紙撤回しろという要求を続けたい」