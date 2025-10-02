Æó½ê¥Î´ØÉô²°¤Î¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ëÊó¹ð¡¡ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñÍý»ö²ñ¡¢¾²»³Âà¿¦
¡¡ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Ï2Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤ÇÍý»ö²ñ¤ò³«¤¡¢Æó½ê¥Î´ØÉô²°½êÂ°¤ÇÎÏ»Î¤Î¤Þ¤²¤ò·ë¤¦¾²»³¤¬¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤·¤¿»ö°Æ¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£¾²»³¤Ï9·î29ÆüÉÕ¤ÇÂà¿¦¤·¡¢»Õ¾¢¤ÎÆó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹Ëµ©Àª¤ÎÎ¤¡Ë¤Ï¡¢´ÆÆÄÉÔ¹Ô¤ÆÏ¤¤òÍýÍ³¤ËÈ¬³ÑÍý»öÄ¹¡Ê¸µ²£¹ËËÌ¾¡³¤¡Ë¤«¤é¸·½ÅÃí°Õ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍèÇ¯½é¾ì½ê¤ÎÈÖÉÕÈ¯É½Æü¤Î12·î22ÆüÉÕ¤Ç¡¢¹îÇ·¡Ê61¡Ë¡áÂçºåÉÜ½Ð¿È¡¢¼ÇÅÄ»³Éô²°¡á¤¬ºÇ¹â°Ì¤ÎÎ©¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢»ÖÏ¯¡Ê62¡Ë¡á·²ÇÏ¸©½Ð¿È¡¢ÂçÖÖÉô²°¡á¤¬ÉûÎ©¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Ë¾º³Ê¡£½½Î¾³Ê¹Ô»Ê¤ÎÌÚÂ¼¸÷Ç·½õ¡Ê49¡Ë¡áÄ¹ºê¸©½Ð¿È¡¢¹âÅÄÀîÉô²°¡á¤¬ËëÆâ³Ê¡¢Ëë²¼³Ê¹Ô»Ê¤Î¼°¼é°ìµ±¡Ê38¡Ë¡áÂçºåÉÜ½Ð¿È¡¢¹Ó¼®Éô²°¡á¤¬½½Î¾³Ê¹Ô»Ê¤È¤Ê¤ë¡£