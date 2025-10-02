¥Ö¥ë¥º´ÆÆÄ¤¬²ÏÂ¼¤òÉ¾²Á¡¡¡Ö¥Ñ¥¹Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡Ú¥·¥«¥´¶¦Æ±¡ÛÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëNBA¥Ö¥ë¥º¤Î¥É¥Î¥Ð¥ó´ÆÆÄ¤¬1Æü¡¢¥·¥«¥´¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¥Ä¡¼¥¦¥¨¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ö²ÏÂ¼Í¦µ±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈó¾ï¤Ë¸¤¤Áª¼ê¡£3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤Ï¾å¼ê¤À¤·¡¢¥Ñ¥¹¤Ï¤È¤Æ¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥¥ã¥ó¥×2ÆüÌÜ¡£Îý½¬¤Ï½ªÈ×¤Î¤ß¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¿ÈÄ¹173¥»¥ó¥Á¤Ç¥¬¡¼¥É¤Î²ÏÂ¼¤Ï3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤òÀºÎÏÅª¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¡£´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¢¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¥³¡¼¥ÈÁ´ÂÎ¤Ç¼éÈ÷¤ò¤·¤Æ¡¢Áê¼ê¤Ë½Å°µ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£Èà¤Î¥×¥ì¡¼¤ä¿ÍÊÁ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£