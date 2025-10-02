“ラブホ密会”職員の“降格処分”「事実ではありません」前橋市の小川晶市長(42)が再説明…注目の進退は明言せず
既婚の男性職員との“ホテル密会”が問題となっている、群馬県・前橋市の小川晶市長。
2日、前橋市議会で2度目の説明会が開かれた。
小川市長は9月26日の議会閉会後に市議会に対し、「男女の関係はない」などと説明している。
しかし、市議会は説明が不十分だとして質問などをまとめ、市長に提出していた。
2日、再び行われた説明会は2時間ほどに及び、市長は質問にも答えたと言う。
議会への説明を終えた後、会見に応じた小川市長。そこで語られたのは…。
前橋市・小川晶市長（42）：
先ほど議員の皆さまからの質問やご意見に対して、私の考えをお答えさせていただきました。
各会派からは厳しい意見をいただきましたので、自分の中でしっかりと受け止めたいというふうに思っています。
注目されている自らの進退については…
結婚している市の男性幹部と複数回ホテルに行っていたことが明らかになっている前橋市の小川晶市長。改めて、議会への説明を行った。
約2時間の説明会で、「ホテルという相談場所は不適切だった」と説明した小川市長は会見に応じ、相手の男性職員について…。
前橋市・小川晶市長（42）：
一部の報道で降格処分が行われたという間違った報道がなされておりますが、事実ではありません。本市の希望降任制度に基づいた異動が行われたというのが正確な情報になります。
懲戒処分という意味での処分につきましては、今後総務部で行う予定になっております。
また、男性職員とその家族に対しては「今後は代理人を通して誠意を持って対応していきたい」と話した。
注目されている自らの進退については、市民の皆様の声を受け止めながらしっかり考えた上で判断をしたいと述べた。
市民や議会側はどう受け止めたのか
議会側は、市長の説明をどう感じたのか。
前橋市議会・富田公隆議長：：
（市議は）納得は得られているようには、ほとんど感じられない。本当に厳しい質問が多かった。
説明会の様子について、出席した前橋市議はこう話す。
小渕一明市議：
前回の会よりは全然中身は濃かったなと思います。あとはもう出処進退だけですね。
小川市長について、前橋市民に話を聞いた。
前橋市民：
政治家として信用が難しくなると思う。改めて次の市長選なり出てもらって、市民の信用を得るのが一番だと。
一方で、こんな意見も…。
前橋市民：
うかつですけど、仕事に対する説得力がとかは思わない。仕事とプライベートは、私は個人的には一緒にしなくていいかなと思う。
市には、これまでに5079件の苦情や無言電話が来ている。
市の職員はどう感じているのか。
市の職員：
子育て支援だとか、クリーンなイメージで政策として出してた市長だったので、それが反対方向に…自分的にはショックを受けている。
（「イット！」10月2日放送より）