ＭＦ久保建英（レアル・ソシエダード）が、国際親善試合パラグアイ戦（１０日、パナスタ）とブラジル戦（１４日、味スタ）に臨む日本代表メンバーに選出されことで、先月に痛めた左足首の状態の悪化を懸念する声が上がっている。

久保は先月の米国遠征メキシコ戦で左足首を負傷。所属クラブに戻ってから試合には出場していたが、痛みが引いていない模様だ。

今月の代表活動に招集されない可能性も浮上していたが、２日に発表されたメンバーに久保も名を連ねた。この日、都内で行われた会見で森保一監督は、医学的な見地も踏まえた上で「久保は今回招集できるという判断」と説明した。

ただ、スペイン紙「マルカ」は、久保が１日のチーム練習で別メニュー調整を行ったと報じた。５日（日本時間６日）のラージョ・バジェカーノ戦への出場も懸念される。

それだけにＳＮＳ上には「日本代表とはいえなぜ単なる親善試合に呼ぶのか？」「久保くんは選ばないほうがよかったんじゃない？ 明らかに引きずってる感じがする。いつか大怪我しちゃうんじゃないかと心配」「久保の足は大丈夫なんだろうか」などの声が上がる。

もちろん招集できる状態だからメンバー入りしたのだろうが、選ばれた以上、無事に所属クラブに戻ることを祈るばかりだ。