東杜和気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の3日の天気についてお伝えします。



2日は午前中、九州北部の広い範囲でよく晴れました。ただ、午後は雲が広がり、夕方はどんよりとした空模様となっています。朝の最低気温は内陸部を中心に20℃を下回りました。一方で、日中は30℃前後まで気温が上がり、汗ばむ陽気となりました。



これからの天気です。2日夜いっぱいは雨の降る所はありませんが、3日は広く傘の出番となりそうです。夜は雨脚が強まるので大きめの傘を持って出かけてください。朝の最低気温は各地とも20℃前後の予想です。日中の最高気温は25℃ほどで、昼間も少しひんやりとしそうです。





続いて週間予報です。土曜日までは雨が続くでしょう。日曜日以降は天気が回復に向かい、来週は晴れる日が多くなりそうです。雨の後は気温が高くなる予想で、暑さはまだしばらく続く見通しです。10月になってもまだまだ真夏日がありそうで、本格的な秋はいつやってくるのか気になるところだと思います。そこで今回のお天気メモはこちら、「史上最短の秋とは？」です。ことしの秋は非常に短い秋になりそうです。この先、3か月の気温予想を見ていくと、10月は全国的に真っ赤です。平年より気温が高くなりそうで、30℃を超える日がまだありそうです。ただ、11月の気温を見ると平年並みの予想です。ようやく秋が来たと思うのですが、11月は季節的には秋の終わり「晩秋」です。つまり、冬に近いので過ごしやすさよりも肌寒さを感じる気温なんです。そして、12月は平年より寒くなる見通しです。冬型の気圧配置が強まりそうです。ということで、ことしは夏がものすごく長くて、秋は一瞬ということになりそうです。10月下旬から数週間しか秋を感じる季節はなさそうで「史上最短の秋」となるかもしれません。