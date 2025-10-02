ロンドン時間に入ると円買いが優勢に、ドル円とともにクロス円も下押し＝ロンドン為替



ロンドン時間に入ると、ドル円とともにクロス円が下押しされている。ドル円は147円台前半での揉み合いから下抜けると、安値を146.65付近へと広げている。クロス円は東京市場で円売りが優勢だったが、ロンドン時間には流れが反転している。ユーロ円は172.98レベルを高値に172.38レベルに安値を広げている。ポンド円も198.62レベルを高値に、安値を198.00レベルに更新している。



USD/JPY 146.65 EUR/JPY 172.38 GBP/JPY 198.03

