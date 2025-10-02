ドル指数は５営業日連続の低下、１０＋２１日線を下回る＝ロンドン為替



ロンドン序盤、ドル指数が低下している。東京午前の９７．８０２を高値に、前日ＮＹ終値９７．７０６を下回ると一時９７．５２２まで低下している。前日安値には届いていないが、終値ベースでは５営業日連続の低下となっている。



米政府機関の一部閉鎖が米国政治に対する信任を揺るがせている。また、重要な経済統計であるきょうの新規失業保険申請件数、あすの米雇用統計などの発表が延期される事態となっている。市場には米国売り的なリスク警戒の圧力がみられている。



ドルインデックス＝97.56(-0.15 -0.15%)

