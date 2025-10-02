【ワシントン＝阿部真司】米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）電子版は１日、米国のトランプ大統領が、ウクライナによるロシアへの長射程攻撃を支援するため、ウクライナへの新たな情報提供を承認したと報じた。

対露圧力を強め、停滞する和平協議の打開を図る狙いがあるとみられる。

報道によると、ウクライナに提供するのはロシアのエネルギー施設に関する情報。米国製の長射程兵器と組み合わせ、国境から離れた製油所やパイプライン、発電所などをより正確に攻撃できるようになる。効率的に損害を与え、ロシアの侵略を支えるエネルギー収入を減少させたい考えだ。

米国は射程約１６００キロ・メートルの巡航ミサイル「トマホーク」のウクライナへの供与を検討している。これまでは交渉を優先し、バイデン前政権が認めた地対地ミサイル「ＡＴＡＣＭＳ」（最大射程３００キロ・メートル）などによる露領内への攻撃を制限していたとされる。

トランプ氏は９月２３日のＳＮＳへの投稿で、ウクライナが全領土を奪還できるとの考えを示していた。ＷＳＪによると、この投稿の直前、ウクライナへの情報提供を承認したという。