不二家、10月もお得なセール開催！日にち限定の割引商品は必見。今しか食べられない限定ドルチェも見逃せない。

不二家の公式サイトでは、「お得セール情報」としてお買い得の商品やキャンペーン情報を公開しています。

今回は、2025年10月2日現在で実施しているセールやキャンペーンを紹介します。

シャインマスカットたっぷりのドルチェも登場

10月の不二家は、日にち限定の商品やお得なキャンペーンなど様々なイベントが実施されます。

【スイーツ応援セール】

日にち限定で、スイーツのセールを開催しています。

・10月3日から5日...ペコちゃんのツインほっぺ（シャンテリー＆カスタードクリーム）177円→127円

・10月10日から13日...サンリオマカロン（各種）216円→129円

・10月17日から19日...ペコちゃんのほっぺ（チョコクリーム）166円→127円

・10月24日から26日...サンリオマカロン（各種）216円→129円

・10月31日から11月3日...ペコちゃんのほっぺ（カスタード）166円→127円

【メロンの日】

不二家では毎月6日を「メロンの日」としています。6日には限定商品が発売されます。

【窯焼きシューの日】

毎週水曜日に「窯焼きダブルシュークリーム」がお得になるセールを開催。

10月は1日、8日、15日、22日、29日が対象です。

【週末限定商品】

10月1日から5日、10日から13日限定で、「秋の彩りフルーツドルチェ」を販売。価格は626円です。

10月17日から19日、24日から26日限定で、「もっともりもりシャインマスカットのドルチェ」を販売します。価格は799円。

【ショートケーキ12の色物語】

毎月22日から月末限定で月ごとに異なるイメージカラーを表現したショートケーキが登場します。10月22日から31日までは「ショートケーキの12の色物語 栗色のショートケーキ」を販売。

【ハロウィンセール】

10月31日まで、ハロウィンにおすすめの「ペコちゃんハロウィンミニバッグ」や「おかし巾着」などが登場しています。

いずれの商品も、数に限りがあるため売り切れる場合があります。また、レストラン併設店舗や一部店舗ではセールを実施していません。

※価格はすべて税込です。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ