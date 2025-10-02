幻冬舎の編集者、箕輪厚介氏との不倫疑惑を報じられ、謝罪した人気ユーチューバーでインフルエンサーのいけちゃん（28）が先月27日に更新されたYouTubeチャンネル「この1万円、好きに使ってください。」にゲスト出演。自身の母について言及する場面があった。

同チャンネルは名前の通り、1万札をもらってゲスト出演者が好きなことをやる企画。いけちゃんは1万円で都内の隅田川クルージングと渋谷で肌の治療を行った。竹芝から渋谷に移動する車中でインタビューに応じた。収録は5月下旬だという。

「親はユーチューブやってることを知ってるのか」と聞かれ「私のお母さんは知ってますけど、お父さんは何も言ってないので。多分知らないと思います。一言も触れられてないです」と語った。

そして「知ってる可能性もある」と聞かれ、「うーん、知ってるかもしれないけど、寡黙な人なので分からない」と返答。「私の母はもう全部見てますね。私の一番のアンチです。ちょっとでも余計なことを言うと、『あんた、これ良くなくない？』って。全部親チェックが入ります。私の母、めちゃくちゃ『いけ（ちゃん）アンチ』です」と語った。

いけちゃんは秋田高卒業。秋田高は県内トップ高で、東北6県でも有数の県立名門校。大学では建築工学を学び、卒業後に1級建築士の試験に合格した。“ぼっち系”ユーチューバーとして活動し、グラビアで水着姿を披露している。