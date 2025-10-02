この冬INIが贈る、とけない魔法の“プレゼント”。INI初のウィンターシングル「THE WINTER MAGIC」の詳細発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

INIが、11月19日にリリースするウィンターシングルのタイトルと収録内容を公開した。

■INI初のドキュメンタリー映画の主題歌も収録

今作のタイトルは「THE WINTER MAGIC」 。キャッチコピーは「Romantic Happy Holidays!この冬 INIが贈る、とけない魔法のプレゼント」で、INI初となるウィンターシングルであり、大切な人へ想いを届ける、まるで“プレゼント”のようなこの冬にぴったりのシーズナル作品になっている。

10月2日0時にINI公式SNSでティザー映像が公開されると、SNSでは「なになに！ わくわくが止まらない！」 「クリスマスソング!? 楽しみすぎる！」「うれしいお知らせが来た！ かわいいー！」」など様々な反応飛び交い期待が高まるなかでの詳細公開となった。

シングルには、INIらしさが詰まった初のウィンターソングであるタイトル曲の「Present」をはじめ、INI初のドキュメンタリー映画の主題歌である「君がいたから」など、新曲5曲を形態別に収録。

形態数はINIシングルでは初の14形態（Present ver.、Cake ver.、Holiday ver.、Sweet ver. 全11種）での展開となる。

また、10月31日に全国公開となる初のドキュメンタリー映画『INI THE MOVIE「I Need I」』の公開記念舞台挨拶の開催が決定。対象期間中にINI OFFICIAL STOREにて「THE WINTER MAGIC」各形態を予約した人のなかから抽選で、 INIのデビュー日となる11月3日に都内某所にて実施される舞台挨拶（※別途料金が必要になります）に招待される。イベントへの応募詳細は、映画の公式サイトで。

■リリース情報

2025.11.19 ON SALE

SINGLE「THE WINTER MAGIC」

