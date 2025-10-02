10月から毎週火曜22時〜23時にてレギュラー放送。レギュラー初回は10月7日（火）21時〜 2時間SPにて放送の日本テレビ系「X秒後の新世界」。

当番組の広告を東京・渋谷にて展開中！東急東横線渋谷駅と東急田園都市線渋谷駅を結ぶコンコースにて、過去の放送回の中から反響の大きかった16ネタを一挙掲載。インパクトのあるメインビジュアルに、QRコードを16個並べ、それを読み取ると番組公式TikTokの各動画に遷移するというもの。掲載は9月29日（月）から10月5日（日）まで。

思わずクスリと笑ってしまうネタや、新たな発見があるネタなど様々。こちらをご覧いただくと、新番組の雰囲気や魅力がわかる！

なお、同期間で「シンクロ7シブヤヒットビジョン」にてPR動画を放映中。こちらは「とあるお店の店員さんがX秒後の新世界を見て思わず行動してしまう」という内容。一度見たら忘れられない!? そんな世界観のPR映像も、ぜひ併せてチェック！

■「X秒後の新世界」初回放送

放送日時：2025年10月7日（火）21時00分〜22時54分

出演者：

＜レギュラー＞

せいや（霜降り明星）、藤井貴彦、ヒコロヒー

＜初回ゲスト＞

間宮祥太朗、手越祐也、あの、松村北斗（SixTONES）

■公式HP：https://www.ntv.co.jp/xbyougo/

■公式X：@maruafter_ntv

■公式TikTok：@maruafter_ntv

■公式ハッシュタグ：#X秒後の新世界