INI、SWEET STEADY、STARGLOWが兄弟姉妹グループとのマル秘エピソードをぶっちゃけトーク

10月4日23時からNHK総合で『Venue101』#99が放送される。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

INI 「君がいたから」

SWEET STEADY 「YAKIMOCHI」

STARGLOW 「Moonchaser」

※アーティスト名五十音順

■STARGLOWのお悩みを解決

SKY-HI主宰、BE:FIRST、MAZZELが所属する事務所から9月22日にプレデビューを果たした、平均年齢18.6歳の5人組ボーイズグループSTARGLOW。10代限定のオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』で、作詞作曲、振り付けなど独自のクリエーティブ審査を勝ち抜き結成された。

そんなフレッシュなメンバーたちが語る、先輩グループとの意外な関係とは!? そして、デビュー直後ならではのお悩みをスタジオ全員で解決する。

そして、披露するのはオーディション最終審査の課題曲「Moonchaser」。仲間とともに未来へ向かう情熱を表現したこの曲、メンバーたちによるラップリレーは必見だ。

■「KAWAII LAB.」姉妹グループとの意外な繋がりとは

FRUITS ZIPPER、CANDY TUNEらの所属する「KAWAII.LAB」から昨年3月にデビューした7人組アイドルグループ SWEET STEADY。実は全員が結成以前にアイドル歴がある実力派だ。

そんな彼女たちの意外な姉妹グループとのつながりが明らかに。

恋愛中の“もやもや”した気持ちを描いた、切なくも甘いラブソング「YAKIMOCHI」のパフォーマンスにも注目だ。

■ダンスボーカルグループならではの“あるある”を披露

JO1らを輩出したサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』の第2弾となる『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』で4年前に結成された、11人組グローバルボーイズグループINI。今年、26万人を動員した全国ツアーでは、エネルギッシュなダンスパフォーマンスが話題を呼んだ。

そんなINIを筆頭に、歌とダンスが持ち味の3組がそれぞれ“ダンスボーカルグループあるある”を披露する。

INIが今回披露する楽曲「君がいたから」は、デビュー4年の集大成とも言えるバラードソング。メンバー自身が手掛けた、これまでのグループのヒストリーを練り込んだ歌詞に注目だ。

■番組情報

NHK総合『Venue101』#99

10/04（土）23:00～23:30

司会：濱家隆一（かまいたち）、生田絵梨花

ナレーション：服部伴蔵門

