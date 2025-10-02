米女子ゴルフツアー・ロッテ選手権

米女子ゴルフツアーのロッテ選手権が1日（日本時間2日）、米ハワイ州のホアカレイCCで開幕した。日本勢11人が出場。初日、吉田優利（エプソン）はプレー中に思わぬ“珍客”のネコが近づいてくるまさかのシーンがあった。

15番パー3のグリーン上、突然かわいらしいネコが現れた。これに気づいた吉田も思わず苦笑いを浮かべたが、ネコは臆することなくゆっくりと近づいてきた。中継したWOWOWの実況・高橋大輔アナも「吉田優利もリアクションに困ってますけれども、人に慣れていると言いますか…」と驚き、解説・森口祐子プロも「吉田さんの応援に来たんですかね。どう対応していいのか」と話した。

同組のリオナ・マグワイアは、ネコがグリーン上にいる状態でバーディーパットを放った。「追っかけてったらどうしよう」と森口プロはハラハラ。これは外れたが「早くマークしないと」と思わず笑うしかなかった。

吉田のバーディーパットの直前、キャディーが優しくネコに近づき、プレーの邪魔にならないように距離を作った。ネコは逃げる様子もなくキャディーになでられ、その間に吉田はパット。パーでこのホールを終えた。「なかなか見られない光景」と実況席もひやひやのシーンだった。



