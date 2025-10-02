2日(木)朝まで所々で雨雲が発達し、大雨となったところがありました。1日(水)夜～2日(木)朝にかけて大雨となったところがあり、柏崎市には一時「土砂災害警戒情報」が発表されました。



2日(木)午前に『台風21号』が発生しました。現在、フィリピンの東海上にある台風は今後さらに発達をしながら西に進みますが、7日(火)ごろにはラオス付近で熱帯低気圧に変わる見込みです。このため、今回の台風による日本への大きな影響はなさそうです。

ただ、10月も台風シーズンですので、台風の発生や動きにはまだまだ注意が必要です。



さて、3日(金)は安定した空模様になりそうです。



◆3日(金)午前9時の予想天気図

本州付近は日本海に中心を持つ高気圧に覆われるでしょう。県内は日差しがたっぷり届いて、カラっとした秋晴れになりそうです。



◆3日(金)の予想気温

最高気温は、2日(木)より3℃くらい高く28℃前後まで上がるでしょう。湿度が低いためカラっとした暑さではありますが、日中は半そで日和になりそうです。



最低気温は、平地では16℃前後、山沿いは13℃と2日(木)朝よりも冷える見込みです。とくに、山沿いでは朝晩と日中の気温差が15℃くらいあり寒暖差が大きくなるでしょう。



朝晩は暖かい服装を心掛けて、体調を崩さないようにお気をつけください。