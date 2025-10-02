昨年１月から芸能活動を休止していたお笑いコンビ・ダウンタウンの松本人志が、１１月１日から開始となるコンビ独自の有料配信サービスで芸能活動を復帰することが２日、分かった。この日、吉本興業が同サービスの詳細をサイトで発表。「ダウンタウンチャンネル（仮）」とされていたサービスの正式名称が「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋（ダウンタウンプラス）」となったことを発表するとともに、サービス開始日で、配信初日となる１１月１日に松本が登場することを明らかにした。

発表では、コンテンツの内容を、コンビ、松本人志、浜田雅功と、三つのカテゴリーで展開するという。その第１弾として「初めに、松本人志カテゴリーにおいて、松本がプロデュース・出演する新コンテンツと、各カテゴリーの過去のテレビ番組・映画等のアーカイブ作品の配信からスタートします」と松本のコンテンツから展開していくと説明された。

松本の新コンテンツは「芸人が参加する大喜利やゲストとのトーク番組など、多彩な企画を準備しています」といい「今後、各カテゴリーの作品を充実させていく予定です」と順を追って浜田単独のもの、コンビのものと発表されていく。

視聴はスマートフォンやテレビのアプリやパソコンから可能で、料金は月額１１００円、年額１１０００円の定額制。実際にサービス開始となる１１月１日の夜から配信開始になるとし、申し込みは今月２４日から公式ホームページで開始される。

同サービスは、活動休止中の松本が昨年末に一部インタビューで構想を明かしていたもの。

松本は女性問題を報じられた影響もあり、昨年１月に活動を休止。報道に対して訴訟を起こし、同１１月に訴えを取り下げたものの、地上波はレギュラーだったＴＢＳ系「クレイジージャーニー」の同２月１９日放送回から姿を消し、表舞台への復帰には至っていなかったが、サービスの開始とともに約１年１０カ月ぶりの復帰が決定した。