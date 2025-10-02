チェルシーがまさに“非常事態”!? リバプールとの大一番を前に多数の主力が欠場の可能性
クラブワールドカップ2025を制覇して、2016-17シーズン以来のリーグタイトルを狙うイングランドの名門に早くも試練が訪れている。
ここまでプレミアリーグで２勝２分け２敗の戦績で８位のチェルシー。開幕前にイングランド代表DFリーバイ・コルウィルが靱帯損傷で長期離脱を強いられ、絶対的エースのMFコール・パーマーも鼠径部の問題でピッチを離れている。重要戦力を欠き、指揮官のエンツォ・マレスカ監督も頭を悩ませている。
そんななか、またしても怪我人が出た模様。現地メディア『Daily Mail』によると、ここまでのリーグ戦で全試合に出場しているMFモイセス・カイセドとMFエンソ・フェルナンデスが怪我をしているとのこと。また、20歳の有望株MFアンドレイ・サントスや、今季にブライトンから加入して、ここまで公式戦11戦５発のFWジョアン・ペドロも負傷しているようで、まさに“非常事態”になっている。
次節はプレミアリーグ第7節で昨季王者リバプールとの大一番を迎えるチェルシー。仮に、上記の選手が揃って欠場となれば、厳しい戦いになるだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
