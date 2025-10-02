１０月４日にシーズン開幕戦を迎える広島ドラゴンフライズが練習を公開し、２シーズン目を迎える朝山ヘッドコーチが開幕へ意気込みを語りました。



廿日市市のドラフラベースで練習を公開したドラゴンフライズ。開幕を４日に控え、

チーム戦を取り入れたシュート練習で汗を流す選手たちは明るい表情を見せます。プレシーズンマッチをケガで欠場した三谷やメイヨ、そして上澤も復帰し、開幕へ向け主力が徐々にそろってきました。２０２４－２５シーズン西地区５位に終わった悔しさを晴らす戦いが、いよいよ始まります。





■広島ドラゴンフライズ 朝山正悟ＨＣ「いろんなことを積み上げることができたと思っている、そういった意味ではかなりいい状態になったんじゃないかなと思っています。自分たちの目標というものはもう明確です。しっかりと優勝を目指して、チーム一丸で戦っていきたいなと思っています」チームは３日、神奈川県川崎市へ移動。４日、川崎ブレイブサンダーズとの開幕戦を迎えます。その次の週末は地元開幕です。広島テレビでは地元開幕２戦目の１２日の試合を生中継します。テレビの前でも応援しましょう。（２０２５年１０月２日放送）