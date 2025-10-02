Photo: はらいさん

ちょっとしたスキマ時間でゲームを遊びたい！ ってときに良さそう。

千葉県幕張メッセで開催された東京ゲームショウ 2025では、某大手家具メーカーによるゲーミングチェアや多彩なゲーミングPCの展示など、自分の目で見て、触って楽しめるコンテンツが数多く用意されていました。

ただやはり東京ゲームショウということで、ゲームをプレイするためのハードウェアの展示はあちこちで見かけましたが、携帯性ヨシ、見た目ヨシなポータブルゲーム機を見つけました。

懐かしのPSPっぽい見た目&ツートンカラーが可愛らしくて刺さった

Photo: はらいさん

筆者が出逢ったのはPOCKET FITと呼ばれるAndroidゲーム機。僕は普段PlayStation 5、もしくはNintendo Switch 2をTVモードで遊ぶなど、ゲームは家で遊ぶことが多い派なのですが、POCKET FITは当時めちゃくちゃ遊んでいたPSP（PlayStation Portable）っぽい見た目とサイズ感で、見た瞬間思わずすぐ手に取ってしまいました。

数分間だけ「原神」をプレイしてみましたが、ポータブルゲーム機としては十分過ぎる画質だと感じましたし、両手で持ったときのボタンの押しやすさやスティック操作も特に問題はありませんでした。ポータブルゲーム機としてはどちらかというと小さめですが、このサイズが最大の魅力とも言えるポイントで、思わずどこにでも持ち運びたくなるような良いサイズ感だと僕は思いました。

Photo: はらいさん

POCKET FITのディスプレイは6インチで、1080p対応。リフレッシュレートは144Hzです。

iPhone 15 Proのディスプレイ（6.1インチ）より僅かに小さいことになりますが、並べてみるとなぜかPOCKET FITの方が大きく見えますね...。ちなみにバッテリー容量は8000mAhとのことです。

Photo: はらいさん

本体背面はこんな感じ。黒とオレンジのツートンカラーがめちゃ可愛いです。ただ正面はカッコいい見た目なのに対して、裏面はちょっとオモチャっぽい見た目なのは否めません。

重さは386gとされていますが、実際手に取ってみると想像以上に軽く感じたので、長時間のプレイでもそこまで腕の疲れを心配する必要はなさそうです。

担当者の話によると、発売予定のPOCKET FITの本体価格は、10万円を切るように頑張っているとのこと。お家や外出先でちょっとゲームをプレイしたいときに手元にPOCKET FITがあったら、僕はきっとずっと遊んでしまうと思います。