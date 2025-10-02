　2日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比100円安の4万4970円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万4936.73円に対しては33.27円高。出来高は1209枚となっている。

　TOPIX先物期近は3086.5ポイントと前日比8ポイント安、TOPIXの現物終値比は0.9ポイント安で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 44970　　　　　-100　　　　1209
日経225mini 　　　　　　 44975　　　　　 -95　　　 32295
TOPIX先物 　　　　　　　3086.5　　　　　　-8　　　　2151
JPX日経400先物　　　　　 27790　　　　　 -90　　　　 111
グロース指数先物　　　　　 705　　　　　　-3　　　　 196
東証REIT指数先物　　売買不成立

