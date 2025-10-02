日経225先物：2日19時＝100円安、4万4970円
2日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比100円安の4万4970円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万4936.73円に対しては33.27円高。出来高は1209枚となっている。
TOPIX先物期近は3086.5ポイントと前日比8ポイント安、TOPIXの現物終値比は0.9ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 44970 -100 1209
日経225mini 44975 -95 32295
TOPIX先物 3086.5 -8 2151
JPX日経400先物 27790 -90 111
グロース指数先物 705 -3 196
東証REIT指数先物 売買不成立
