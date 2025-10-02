国内最高峰の女子バレーボールリーグ「SVリーグ」に所属し、神奈川県川崎市を本拠地とするNECレッドロケッツ川崎。その魅力を伝える応援番組「We love ROCKETS！」（ラブロケ）が、イッツコムチャンネルで2025年9月3日（水）より2025-26シーズンの放送をスタートしている。

ラブロケは、2022-23、2023-24のVリーグ連覇、そしてSVリーグ初代シーズンで準優勝を果たしたNEC川崎の応援番組。2025-26シーズンの優勝を目指す選手たちのコート上では見られない意外な素顔に迫るインタビューや、番組独自の企画を通じて、チームの魅力を深く掘り下げていく。

10月のテーマは「世界バレー」。NEC川崎から出場していた山田二千華、中川つかさ、和田由紀子、佐藤淑乃の4人が登場し、座談会形式で大会を振り返った。

和田を司会に据え、4人は全員がコートに立った3位決定戦のブラジル代表戦や大会全体を振り返り。印象に残った対戦相手や代表活動で感じたチームメイトの凄さ、世界と戦って感じた自身の長所と短所など、コート上の話題についてたっぷりと語り、試合を観ていただけでは分からない話も飛び出した。

ラブロケ10月分は10月1日（水）よりイッツコムチャンネルで放送。世界バレーで活躍した選手たちの今だから話せる大会秘話は必見だ。また、11月分は11月5日（水）より放送で、引き続き4人による座談会を送る。「オフコート」をテーマに、ここでしか聞けない貴重なプライベートの話題で盛り上がる。

■放送情報

番組名： We love ROCKETS！（略称：ラブロケ） 放送日時： 毎週水曜日 22:00～ 内容更新： 毎月第1水曜日 放送：イッツコムチャンネル 地デジ10ch ※神奈川県内の一部ケーブル局でも放送 配信：NECレッドロケッツ川崎 公式YouTubeチャンネル／ 毎月第1水曜日前後にアップ。J SPORTSオンデマンドでも配信。