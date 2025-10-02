アーティストのこっちのけんと（29）が8月31日に配信リリースした最新曲「ごくろうさん」のミュージックビデオが2日午後7時に公式YouTubeチャンネルにて公開される。

「ごくろうさん」は、力まず、自分らしく、等身大のままで生きることの大切さを歌い上げたミドルバラード。サビで響く三三七拍子の口笛が印象的なこの楽曲は、リリースから1か月が経ち、SNS上では「明日も頑張ろうと思えた」「元気付けられた」といった反響が寄せられている。

公開されるミュージックビデオでは、日常を生きる人々の姿を重ね合わせながら、“負けてもいい”と歌うこっちのけんとの等身大の姿が描かれている。レコーディング映像とはまた違う切り口で、楽曲に込められた思いや温かさを可視化した作品に仕上がった。

こっちのけんとは「いざ自分の音楽や人生を振り返った時に自分に負け続けてきたなと思い、その感情や思いを曲にしました。理想としてきた音楽や人生とは違う歩みをしてきましたが、それこそが自分らしさだなと良い意味で開き直った曲なので、是非皆さんも開き直って聴いていただければ嬉しいです！」とコメントしている。