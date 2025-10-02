かまいたちとスペシャルなゲストが気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティ『これ余談なんですけど・・・』。1日は、杉本彩、カーネーション・吉田結衣、エルフ荒川、平成ノブシコブシ・吉村崇が来店。恋愛にまつわるド直球な本音やNG行動などを語り尽くた。

【映像】元祖ギャル！当時の杉本彩（スタイル抜群の水着姿の写真あり）

今回は「関西出身女子が大集合」ということで、京都府出身の杉本が参加。山内が「元々最初は何でデビューしました？」と質問すると、杉本は「東レ水着キャンペーンガール出身なんですよ」だと言い、番組では当時のスタイル抜群な水着姿を披露する杉本の写真が紹介された。

すると荒川が「NHKの番組で『ギャルの歴史を学ぶ』っていう番組があって、一番初めのギャルはRIKACOさんと杉本彩さんだって私習ったんですよ」と発言。杉本はそのことを知らなかったようで「NHKで？」とびっくりした様子。濱家が「ギャルの祖？」と驚くと、杉本も「まぁ、NHKが言うんだからねぇ…」と納得していた。「で、今、荒川とかゆうちゃみまで来てんねんや」と濱家が言うと、「そうなんですよ！」と嬉しそうに荒川が答えていた。

そんな杉本だが「私の時代は肉食系男子が山のようにいた。何とかして今晩落とそうと狙ってくる訳ですよ」と回顧。濱家が「杉本さんを『今晩落とそう』の男いましたか？」と驚くと、杉本は「自分を知らない人が結構来がちだった」とぶっちゃけ、笑いを誘っていた。