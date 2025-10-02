「MUSINSA TOKYO POP-UP STORE 2025 オープニングイベント」に、生見愛瑠さんが登場しました。

【写真を見る】【生見愛瑠】ファンミは「元気の源」定番のゲームは「絶対に勝ちたい」笑顔で語る





生見さんは、ポップアップストアについて “すごくワクワクしました。映えスポットもたくさんあって、みなさん好きなんじゃないかなと思います” と話すなど、楽しんだ様子。









今回のコンセプト「らしさ、MUSHINSA」にかけて「自分らしさ」を聞かれると “自分が全力で楽しむことをモットーにしているので、楽しむことが「らしさ」です” と、即答していました。

この秋挑戦したいファッションは “ちょっとカッコいいオーバーサイズの、今にも踊り出しそうなファッション” と答えた生見さん。そのファッションで出かけたい場所を聞かれると “秋の韓国に行ったことがない気がするので、行ってみたい” と、笑顔を見せました。









また、今月にファンミーティングを控えている生見さんは、ファンミについて “元気の源” と、想いを告白。 “毎回みんなとゲームをするのが定番。ぜったいに勝ちたい” と、顔を綻ばせていました。

【担当：芸能情報ステーション】