¡Öµã¤±¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤¾¥Á¡¼¥à¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸÷·Ê¤ò¸«¤¿¡×Ãç´Ö¤òµß¤Ã¤¿»³ËÜÍ³¿¡¡¥Ù¥ó¥ÁÆâ¤Î¹ÔÆ°¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î¶»ÂÇ¤Ä¡ÖÂº¤¹¤®¤ë¡×
¡¡¡Ö¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¦¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹£¸¡Ý£´¥ì¥Ã¥º¡×¡Ê£±Æü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬µÕÅ¾¾¡¤Á¡£¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÈÀï¤¦ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¡Ê£Î£Ì£Ä£Ó¡Ë¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡°ì´Ý¤Ç¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤ÀµÕÅ¾·à¡£ÎôÀª¤Î½øÈ×¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¶»¤òÂÇ¤Ä¥·¡¼¥ó¤¬Ãæ·Ñ²èÌÌ¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï½é²ó¡¢ÀèÈ¯¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢£²»à¤«¤é±¦Íã¤Î¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¤¬ÄËº¨¤ÎÍîµå¡£»×¤ï¤Ì¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¡¢¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¤Ë±¦Á°£²ÅÀÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã×Ì¿½ý¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤ÄËº¨¥ß¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°´Ö¡¢¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿»³ËÜ¤òÊú¤´ó¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¤¬Ç®¤¤¥Ï¥°¡£»³ËÜ¤â¾Ð´é¤Ç±þ¤¸¡¢¤·¤Ð¤é¤¯Æó¿Í¤ÇÊú¤¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÍÍ»Ò¤Ë£Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¡ÖÂº¤¹¤®¤ë¡×¡¢¡Ö¤³¤ì¤¾¥Á¡¼¥à¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸÷·Ê¤ò¸«¤¿¡×¡¢¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¼Õºá¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ï¥°¡×¡¢¡Ö¥Ï¥°µã¤±¤ë¡×¡¢¡Ö¥Ï¥°¤ÇÎå¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢»³ËÜ¤ÏÏ»²óÌµ»àËþÎÝ¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¤âÌµ¼ºÅÀ¤Ç¤·¤Î¤°¤Ê¤É¡¢¼·²óÅÓÃæ¤Þ¤Ç£²¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡£¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£