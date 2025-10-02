Mリーグ機構は、「大和証券Mリーグ2025-26」、10月2日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目は今シーズン、Mリーグデビューを果たしたEARTH JETS・三浦智博（連盟）。ここまで2戦に出場しラス2回。荒波をまともに食らったところだが、待望の初トップを掴めるか。

【映像】ルーキー三浦、3度目の正直でトップは！？

新規参入のEARTH JETSは、ドラフト会議では実力主義を掲げて4選手を指名。ドラ1の石井一馬（最高位戦）に続いて名前を呼ばれたのが三浦だった。所属団体でのタイトル経験もあり、経験もある38歳だが、Mリーグでは自身初戦から2連続ラス。牌運にも恵まれず苦しい試合になった。細かい打ち筋までファンの目が光るMリーグだが、まずは内容よりも結果。初勝利でポーズを決めるか。

実力あるルーキーは1人でも多く沈めておきたいのは、先輩Mリーガーたちの統一見解だ。三浦と同世代の渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）は、所属団体も同じなだけによく知る間柄。現・鳳凰位として君臨しており、Mリーグでも絶好調。早くも今期5戦目を託された。沈むチームを浮上させるには、白鳥の力が必要だ。

同世代からはもう一人、U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）が出る。Mリーグを代表する選手の一人で、今シーズンは2試合連続で裏ドラ3枚を成し遂げたことから、新たに「裏3レディ」という異名がつき始めている。今期3戦してトップ1回・2着2回と全連対。まだまだポイントは稼ぎまくる。

リーグ最年長のTEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）も、新Mリーガーに容赦はしない。試合数が増え、ハイペースで出番が回ってくることが功を奏しているのか、ここまで3戦して1・1・1・0のラスなし。しっかりチームに貢献できている。ベテランながら卓に没入するように戦う姿勢は闘志そのもの。激しいトルネードツモが見られるか。

【10月2日第1試合】

EARTH JETS・三浦智博（連盟）個人39位 ▲122.9

渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）個人3位 ＋136.8

TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）個人11位 ＋50.3

U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）個人7位 ＋70.1

【9月30日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋33.6（10/120）

2位 TEAM雷電 ＋162.3（10/120）

3位 U-NEXT Pirates ＋149.2（12/120）

4位 赤坂ドリブンズ ＋28.7（8/120）

5位 KADOKAWAサクラナイツ ▲27.6（8/120）

6位 BEAST X ▲68.1（10/120）

7位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ▲84.5（8/120）

8位 渋谷ABEMAS ▲146.3（10/120）

9位 EARTH JETS ▲151.8（10/120）

10位 セガサミーフェニックス ▲195.7（10/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

