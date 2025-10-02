Mリーグ機構は、「大和証券Mリーグ2025-26」、10月2日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目はKONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）と、BEAST X・中田花奈（連盟）というリーグ屈指の美女雀士対決。どちらの狙うは初トップ、華やかで激しい火花が散る。

リーグ初年度がプレーする高宮だが、過去7年でレギュラーシーズンをプラスで終えられたのは2回。年々、自身の麻雀に微妙なスタイルチェンジを施しながら、新たな戦いに適応しようと努力を重ねる。普段はほんわかとした雰囲気を漂わせるが、打点の大きさはかわいくないほど強烈。初勝利を決めるハードパンチが出るか。

元アイドルの中田は、グラビア写真集でも話題になり、プロ雀士でも新たなステージへと進むことが求められている。過去2年では結果が出せず、勝負の3年目は雀風こそ1年目に戻しつつも、成績としては少しでも個人プラスで終えてチームに貢献したと胸を張りたい。

昨シーズン、ルーキーながら活躍しチームの初勝利に貢献したのはセガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）。今シーズンはチーム全体が絶不調で、開幕からラスを引く日々だったものの、前回出場時に自らトップを取って流れを食い止めた。10チーム中最下位からの大反撃は、竹内の個人2連勝でこそ勢いがつく。

EX風林火山のルーキー永井孝典（最高位戦）は、重圧のかかる1年目ながら最高の滑り出しとなった。3戦してトップ2回、2着1回の全連対は、本人にとっても想定外。チーム全体も絶好調で＋333.6ポイントは2位以下を大きく引き離す。不確定要素がプラスに転がる時ほど、チームにとって追い風になるものはない。強い風を永井が起こし続ける。

【10月2日第1試合】

EX風林火山・永井孝典（最高位戦）個人4位 ＋134.6

KONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）個人20位 ▲2.6

セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）個人25位 ▲18.3

BEAST X・中田花奈（連盟）個人22位 ▲8.4

【9月30日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋33.6（10/120）

2位 TEAM雷電 ＋162.3（10/120）

3位 U-NEXT Pirates ＋149.2（12/120）

4位 赤坂ドリブンズ ＋28.7（8/120）

5位 KADOKAWAサクラナイツ ▲27.6（8/120）

6位 BEAST X ▲68.1（10/120）

7位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ▲84.5（8/120）

8位 渋谷ABEMAS ▲146.3（10/120）

9位 EARTH JETS ▲151.8（10/120）

10位 セガサミーフェニックス ▲195.7（10/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

