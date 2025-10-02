元宝塚花組のトップスターの女優・柚香光（ゆずか・れい）が２日、梅田芸術劇場で行われた「ミュージカル『十二国記―月の影 影の海―』」（２０２６年１月１７〜２０日）の取材会に出席した。

ＮＨＫでアニメ化もされた大人気小説「十二国記」（著・小野不由美）が世界で初めて舞台化。地球から異界に連れ去られる平凡な女子高生・中嶋陽子を加藤梨里香が演じ、連れ去られた後に異界の地で活躍するヨウコを柚香が演じる。

自身が演じるヨウコについて「異界の地に到着しますと陽子の姿形がまったく変わっている。様子が変わったところ（ヨウコ）から私が演じさせていただきます」と説明した。

脚本を読んだ印象として「ヨウコの試練であったり、自分の運命に対する向かい方、過去の自分の生き方に対する捉え方というものに感銘を受けまして、彼女のように自分自身と戦いながら成長したい」と語った。

今回、約３０曲の楽曲で舞台を盛り上げるという。

「楽譜が手元に届いてるんですけど、実際に聞くと想像していた以上に曲のパワーがすごくて、次から次へと物語の中で（音楽が）出てきますので、ミュージカルとしても名ナンバーの数々をみなさまにお届けできるのではないかな」と自信をみせた。

当初は女子高生役のオファーに戸惑ったようで「『ジョシコウセイ…』とカタカナで頭に浮かんだ。女子高生のお芝居をするんだという緊張感もありました」と吐露。それでも「身も心もヨウコになりきって、舞台に立たせていただきたい」と意気込んでいた。