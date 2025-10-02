日本テレビ系「news every．」（月〜金曜午後3時50分）が2日、番組公式サイトを更新。奈良県の奈良公園でのシカへの暴力をめぐる報道で、声明を発表した。

9月29日の放送では、自民党総裁選（4日投開票）に立候補している高市早苗氏が、外国人観光客を念頭に「奈良のシカを蹴り上げる人がいる」などと発言したことを報道。番組は、奈良公園の周辺取材として「ガイドを務めて10年以上」とのナレーションで紹介した女性が「シカさんに物を使ってたたいたり、攻撃的な観光の方とかは、基本的にあまり見かけない」「どの国の方がいらっしゃってても、長くやらせてもらってるんですけど、見たことない」などと発言した様子を伝えた。

また、公園近くの飲食店で約25年勤務していると紹介した男性の取材結果も放送。外国人がシカを踏んだり蹴ったりした目撃経験があるか、との質問に対し「僕は見たことないです。むしろ外国の方のほうが、フレンドリーに鹿と触れ合っている気がします」との回答を伝えた。

この映像をめぐり、SNS上でさまさまな意見が噴出。Xでは、女性の所属する会社の代表と名乗るアカウントが出現し「彼女は実在する人間です」などと主張する事態となっていた。

高市氏の発言をめぐっては、奈良県の市民団体が9月29日、発言の根拠や認識を問う公開質問状を同氏側に送付したと発表。明確な根拠がなければ「外国人に対するヘイトスピーチに当たる可能性がある」と指摘し、問題となっている。

◇ ◇ ◇

以下、発表全文。

お知らせ

9月29日に放送した「奈良公園の鹿への暴力」に関するニュースは、取材で確認が取れた情報をお伝えしたものです。

なお、取材にお答えいただいた方や無関係の方に対し、誹謗中傷や迷惑行為等を行うことは、厳に慎んでいただきたくお願い申し上げます。