矢吹奈子、美デコルテ際立つオフショル姿に絶賛の声 IZ*ONE出身イェナも反応「かわいい」
【モデルプレス＝2025/10/02】元HKT48で女優の矢吹奈子が10月2日、自身のInstagramを更新。オフショルダーの私服姿で美しいデコルテを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】矢吹奈子、ファン絶賛のオフショル姿
矢吹は「10月」とつづり、「衣替えしよっ」とファンに呼びかけた。チェック柄のオフショルダーのトップスを着用し、美しいデコルテを披露している。
この投稿にファンからは「可愛すぎる」「鎖骨が綺麗」「お人形さんみたい」「無敵の可愛さ」「オフショル似合ってる」「美人さん」と絶賛の声が寄せられたほか、IZ*ONE（アイズワン）としてともに活動していたチェ・イェナ（Choi Ye Na／YENA）からはハートの絵文字とともに「かわいい」というコメントが送られている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆矢吹奈子、オフショルで美デコルテ披露
◆矢吹奈子の投稿にイェナも反応
