¡ÚÂîµå¡ÛÄ¥ËÜÈþÏÂ¤¬ÂçÆ£º»·î¤È¤ÎàÆüËÜ¿ÍÂÐ·èá¤òÀ©¤·¤Æ£¸¶¯Æþ¤ê¡Ö¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯µ¤»ý¤Á¤Ç¡×
¡¡Âîµå¤Î£×£Ô£ÔÃæ¹ñ¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¡Ê£²Æü¡¢Ãæ¹ñ¡¦ËÌµþ¡Ë¤Ç½÷»Ò¤ÎÄ¥ËÜÈþÏÂ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬àÆüËÜ¿ÍÂÐ·èá¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î£³²óÀï¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£¶°Ì¤ÎÄ¥ËÜ¤ÏÆ±£±£°°Ì¤ÎÂçÆ£º»·î¡Ê¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤Ë£³¡½£±¤Ç¾¡Íø¤·¡¢½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£Âè£±¥²¡¼¥à¤Ï£¶¡½£±£±¤ÇÍî¤È¤¹¤È¡¢Âè£²¥²¡¼¥à¤âÎôÀª¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÂçµÕÅ¾¤ÇÃ¥¤¤ÊÖ¤¹¤È¡¢Âè£³¡¢£´¥²¡¼¥à¤òÏ¢¼è¡£¼ã¼êÆ±»Î¤Î°ìÀï¤ÇÇ´¤ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤ÎÃÊ³¬¤ÇÄ¥ËÜ¤ÈÂçÆ£¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤ÎÀïÀÓ¤Ï£²¾¡£²ÇÔ¡£Ä¾¶á¤Ç¤ÏÂçÆ£¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ä¥ËÜ¤Ï¡ÖÁ°²ó¤ÏÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÎÈ¿¾Ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯µ¤»ý¤Á¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸«»ö¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¡¡½à¡¹·è¾¡¤Ç¤ÏÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤È²¦ÒØ碰¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤Î¾¡¼Ô¤ÈÁê¤Þ¤ß¤¨¤ë¡£