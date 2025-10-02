「今日好き」小國舞羽の夢を叶える秘訣【ガルアワ出演者インタビュー】
【モデルプレス＝2025/10/02】【ガルアワ×モデルプレス特別企画／小國舞羽（おぐに・まう／17）】
【写真】小國舞羽、美ウエスト＆美脚披露
モデルプレス編集部はこの度、ファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN／WINTER」（10⽉18⽇開催＠幕張メッセ9-11ホール）のフィッティング会場に潜入。ステージで存在感を放つ出演者たちに「夢を叶える秘訣」や出演への意気込みを聞いた。
◆「今日好き」出演・小國舞羽の夢を叶える秘訣
モデルになることが私の夢だったので、モデルとして活動させていただいている今もファッションについて発信する力をつけたり、服を綺麗に着こなせるようにダイエットしたりしています。「憧れ」として見てもらえるように外見を気にして頑張っています！
◆ガルアワ本番に向けての意気込み
すごく緊張するし、ちゃんと歩けるかどうか不安です。でも、自分らしく明るく可愛く歩けるように頑張ります！
◆「ガルアワ2025 A／W」テーマは「Dress Up My Style -Play the game of You-」
今回の「GirlsAward」は“着せ替えゲーム”のようにお気に入りを選びながら自分らしさを楽しんでほしいという意味の「Dress Up My Style −Play the Game of You−」がテーマ。板野友美・ゆうちゃみなど多数のモデルや俳優・女優が最新の秋冬ファッションを披露し、乃木坂46、XG、ME:I、CUTIE STREETら豪華アーティストも揃う。MCは南海キャンディーズの山里亮太と森香澄が務める。（modelpress編集部）
