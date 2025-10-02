花江夏樹、双子の娘が5歳に「泣きそうだよ」バースデー記念ショット公開「成長した」「おめでとう」の声
【モデルプレス＝2025/10/02】声優の花江夏樹が10月2日、自身のInstagramを更新。9月に5歳になった双子の娘の記念写真を公開した。
【写真】花江夏樹、5歳になった双子の娘の記念ショット公開
花江は「9月で娘たちは5歳になりました、おめでとう」とコメントし、スタジオで撮影された双子の娘の成長が際立つ記念写真を披露した。投稿では「どんどん大人になってきて泣きそうだよ」と娘たちの成長に感慨深げなコメントを残し、「別衣装。例年通り自分たちで選びました」と2パターンの衣装での写真も公開している。
この投稿に、ファンからは「可愛い」「素敵」「成長した」「微笑ましい」「おめでとう」「幸せそう」などのコメントが寄せられている。
花江は、2016年に一般女性との結婚を報告。2020年には、双子の女児が誕生している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
