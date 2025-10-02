櫻坂46、13thシングル選抜メンバー発表を予告 「ついに」と期待の声
櫻坂46の13thシングル「Unhappy birthday構文」（10月29日発売）の選抜メンバーが、10月5日放送の『そこ曲がったら、櫻坂？』（テレビ東京系）で発表されることが明らかになった。
【写真】櫻坂46・四期生楽曲『Alter ego』センターは山川宇衣
この発表は1日、櫻坂46の公式Xにて告知されたもので、「10月5日(日)25:50から放送のテレビ東京『そこ曲がったら、櫻坂？』にて 13th Single『Unhappy birthday構文』の選抜メンバーを発表します！ ぜひご覧ください」とアナウンスされている。
本作のリリースは、8月24日に開催された「5th TOUR 2025 “Addiction”」ツアーファイナル・京セラドーム公演で発表された。以降、ファンの間ではフォーメーションの公開が待ち望まれており、SNS上には「ついに！」「楽しみです」と期待の声が相次いでいる。
なお、この日は通常より60分遅い、25時50分放送スタートのため、注意しよう。
引用：「櫻坂46」X（＠sakurazaka46）
