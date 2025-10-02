この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで人気の思春期の子育てアドバイザー・道山ケイさんが、『【成績UP事例】干渉をやめたら学年順位が半分になった事例！全教科で点数UPした理由とは？』と題した動画を公開。今回は、親が子どもに対する「干渉」をやめたことで、学年順位が劇的に改善した実例と、子育てに悩む保護者へのアドバイスを分かりやすく語った。



道山さんは「お子さんのテストの順位や点数を上げたいのは、どの親御さんでも共通の悩み」と前置きをしたうえで、「子育ての仕方や接し方を少し工夫するだけで、成績は意外と簡単に上がる」と自身の経験から断言。そのうえで、「今回は“干渉”という、いわゆる親の指示出しをやめたことで学年順位が上がった福田さん親子の事例を紹介したい」と実話を取り上げた。



具体的には、福田さんのお子さんは当初5教科偏差値が56.3、学年順位62位だったが、道山さんのオンラインプログラム参加後、順位は31位（ちょうど半分）、偏差値も60.5まで上昇。その要因について道山さんは「親が“あれやった？これやった？”と確認しすぎる“過干渉”が、子どもにストレスを与え勉強意欲を下げていた」と指摘。そのため、「まずは干渉を減らし、子どもの様子を見守る」「できているところを褒める基準を下げてでもしっかり褒める」「目標達成のご褒美を一緒に小刻みに決める」という“逆の行動”を勧めたという。



道山さんは「もし今、子育てや勉強でうまくいっていないなら、今やっていることの“逆”を試してほしい」とし、「やりすぎている場合はすべてやめて、シンプルに学校の宿題だけを繰り返すだけでも成績が上がる」と実感のこもったアドバイスを送った。



動画の最後には、「干渉を減らし、褒め、ご褒美を一緒に決めることが子どものやる気アップに繋がる」とし、さらに「効率的な勉強法は自身の無料メルマガで具体的に紹介している」と案内。「5教科で合計100点以上アップした方が多数出ているので、ぜひ参考にしてみてください」と自身の講座もPRし、動画を締めくくった。