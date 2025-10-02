TBS NEWS DIG Powered by JNN

10月3日の関東の天気を山形純菜キャスター、河津真人気象予報士がお伝えします。

・日に日に秋めく 紅葉始まる
・週末はパラリ雨に注意
・週末 雲多くパラリ雨も