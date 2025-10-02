“食欲の秋” にぴったりのイベントです。

地元の食材を使った “どんぶり” で町を盛り上げようと『さいかい丼フェア』が西海市の各地で開かれています。

「海の幸」や「山の幸」、さらにスイーツまでそろった『さいかい丼フェア』。

地元の食材を使ったどんぶりを楽しめる恒例のイベントで、今年は20店舗から、過去最多 “44種類” がそろいました。

初出店の「NICON鮮魚店」。

（NICON鮮魚店 宮本那奈さん）

「地のものをふんだんに使った、その日しか食べられない海鮮丼になっている」

この日のどんぶりには、コノシロやアオリイカといった旬の魚が勢ぞろい。

特製の醤油ベースのタレをたっぷりとかけいただきます。

（栗山真乙アナウンサー）

「おいしい。刺身は脂がしっかりとのっている。自家製のタレがあっさりしているので、お魚本来の旨味が口いっぱいに広がります」

また 西海市ならではの “山の幸” も…。

西彼町に店を構える「そば処 一粒」。

（店スタッフ）

「 西海豚丼ミニ蕎麦セットです」

“日本三大そば”と名高い戸隠そばとともに味わえるのが、豚丼です。

やわらかな口当たりと甘味が特長の西海ポークを、そばつゆを使ったタレで味付けして、ご飯の上に乗せました。

（栗山真乙アナウンサー）

「豚肉に甘めの味付けで、ご飯が進みます。そばと一緒に食べられるなんてぜいたくですね」

（そば処 一粒 廣瀬 晃一郎さん）

「さいかい丼フェアをきっかけに、秋の景色もたくさんきれいなところがあるので立ち寄ってほしい」

西海市のフルーツを使ったデザートも「丼」になって登場です。

（フレージュ 近藤 晴彦さん）

「丼に入れて通常のプリンの5個分入っている。さいかい丼フェアが始まってから定番になっている」

菓子店「フレージュ近藤」で提供している “フルーツプリン丼”。

特大サイズのプリンやスポンジなどを重ね、西海市産ブドウやミカンなどをたっぷりと盛って完成です。

（フレージュ 近藤 晴彦さん）

「おいしいところがたくさんあるので、あちこち巡って魚やフルーツなど、地元のものを食べてもらえたらうれしい」

個性豊かな西海のグルメを丼で味わえる「さいかい丼フェア」は、来月30日まで行われます。