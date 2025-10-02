能登半島地震や2024年9月の記録的豪雨で甚大な被害を受けた石川県輪島市町野町のコメ農家は、収穫を目前に控えた今年8月の大雨で再び被害を受けましたが、何とか実りの秋を迎えました。

輪島市町野町の金蔵地区で稲刈りを行う山下祐介さん。

10年ほど前から金蔵地区でコメ作りをはじめ、地震前はおよそ10ヘクタールの面積で栽培していましたが、去年の地震と豪雨で溜池や用水路が被害を受け、今年は1割にも満たない0.6ヘクタールの作付けに留まっています。

地震の影響なのか田んぼに水が残るため手作業で稲刈りを

2週間ほど前から稲刈りをはじめた山下さん。2日は最後の2枚の田んぼで稲刈りを行います。

コメ農家・山下祐介さん「どっかから（水が）入っていると思う。えらい入ってる」「どこまでいけるかやってみるわ」

本来、この時期は田んぼに水をはりませんが、地震の影響か水が残ってしまうため機械が使えず、山下さんは手作業で稲を刈ります。

「（機械が泥に）はまったら余計時間がかかるんで、手で刈った方が間違いないかなという感じですね」「大変ですよ・・・歩くのも一苦労なんで」

1枚目の田んぼの稲刈りを終えた山下さん。

昼食もとらずに次の田んぼへと向かいましたが、更なる困難が待ち受けていました。

8月の大雨であぜが大きく崩れた田んぼ

コメ農家・山下祐介さん「ギリギリまでは刈れますけど、やっぱり段差になっている所なので、あんまり近づくとコンバインごと落ちても（困るので）、そんなにギリギリはやっぱり難しいかなと思いつつ」

8月の大雨であぜが大きく崩れた田んぼです。

慎重にコンバインを動かし、機械が近づけない危険な場所は手作業で収穫し、何とか無事に今年最後の稲刈りを終えました。

コメ農家・山下祐介さん「とりあえず今年は無事に稲刈り全部終わったのは良かったなと思います。ホッとしてますね」「その（大雨）あと生育どうなるかなと思ってましたけど、無事に育ったので、まずはそこは本当にホッとしていますし、8月の雨のあとも何回かまとまった雨が降って、それで被害が拡大しなかったのも本当に良かったなと思っていますので、ここまでやれて本当に良かったなという感じです」

コメの価格が大幅に上がり、農家にとってはコメをたくさん作りたいところ、山下さんは災害で作業場や機械も失い、思い通りの作付けもできず、非常にもどかしい思いを抱えています。