自民党の新たなトップを決める総裁選挙は、4日に投開票が行われます。

石川県関係の国会議員や自民党県連が支持する候補は誰なのか。そして県民が求める新たなリーダー像は何か。

「ポスト石破」をめぐり5人が立候補している自民党総裁選挙。

今回は「党員投票」も含めたいわゆる「フルスペック型」で行われ、国会議員票295票と党員票295票のあわせて590票を争います。

街の人「高市さん。移民を増やすという政策より国内を良くしようという方が良いなと」「女性は今まで総理大臣にいなかったので、ひとつの選択肢としては新しい風が吹く可能性になるのかなと」「小泉さんと思うけどまだ若いから早いかなと思うので、林さん。これからは外国とのつながりをうまいことしていかなきゃならないんじゃないか、もちろん国内も大事だけど」

自民党県連によりますと、県内で有権者となる党員・党友は1万9385人で、4日県連で開票されたあと党本部に報告されます。

自民党石川県連内でも支持は分かれる

小林氏を支持する田中敬人県議「小林鷹之氏を応援している。政治世代の交代の象徴的な存在ではないか。そういう所に期待している。実績共に申し分ない。ぜひトップになってほしい」

林氏を支持する宮下正博県議「林芳正氏を応援している。政策通だし安定感もあるし、能登のことも良くご存知でありますし。選挙の応援に来てもらったことを考えると人間的なつながりというのも大事なのかなと」

高市氏を支持する下沢佳充県議「私は高市さんを応援している。国民の皆さんは積極財政を求めている。外交面で日本は自らの立場を主張しきれていない。諸外国に対して日本のあるべき姿、今後の方針をはっきり言えるのは高市さんかなと期待している」

小泉氏を支持する福村章県議「小泉進次郎さんを（応援している）。物価高をはじめ国民生活に密着した当面の政治課題はたくさんあるからスピード感を持って解決する、そのためには発信力、突破力、そういうものが相当ないとできない」

野党の足並みがそろわず、自民党の新しい総裁が総理大臣に選出される公算が高まる中、県民が新しいリーダーに対し求めることは？

街の人「総理を長く続けてほしい。コロコロ変わって…長く続く人が総理になってほしい」「医療費の負担も上がるとか言ってますよね。もうちょっと高齢者のことを考えてほしい」「子育てのこととかしっかり考えてもらえたら」「誇れる日本、強い日本になると国民としても明るい未来が見えてくるのかなと」

石川県選出の自民党国会議員も“千差万別”の支持 「非公表」の議員も

一方、被災地・能登では、物価高対策や被災地支援を求める声があがっていました。

能登の人「コメがこれだけ高くなるんじゃなく、ある程度消費者と生産者とウィンウィンになるような方向性に持って行ってくれるような人になってもらいたい」「物価高いのを何とかしてもらえたら嬉しい」「（Q被災地・能登のことを？）もちろん、優先です、もちろんです。そこまで手が届いて助けてもらえるなら少しでも差し伸べて頂きたい」

石川1区選出の小森卓郎衆院議員が小林氏、石川2区選出の佐々木紀衆院議員が高市氏、比例北信越ブロック選出の西田昭二衆院議員が林氏を支持しています。

岡田直樹参院議員が「非公表」で、宮本周司参院議員は「検討中」です。

小林氏を支持する小森氏は支持の理由について「自民党を変えたいという強い意欲を持っている。旧知の仲で人柄や能力を知っているから」

高市氏を支持する佐々木氏は「国の安全保障に揺るがぬ念を持ち、積極的な財政出動、被災地に寄り添う姿勢も貫いているから」

林氏の推薦人にも名を連ねている西田氏は「経験と実績のある候補者で国内外の様々な課題を乗り越える上で最もふさわしい」としています。