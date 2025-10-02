一審で、魔術師協会をかたっていたことが明らかになった男。

「別の人物がやった」魔術師協会をかたる男の控訴審 裁判所は男の訴えを棄却 暴行し売春させ、女性に出産した赤ちゃんの遺体を遺棄をそそのかす（山形）

女性に売春をさせたほか、その女性が出産した赤ちゃんの遺体を遺棄するようそそのかしたとして、一審で実刑判決を受けた男の控訴審がきょう開かれ、仙台高等裁判所は一審の判決を支持し男の訴えを棄却しました。

判決を受けたのは、埼玉県狭山市の碓井康哲被告（３４）です。

碓井被告はおととし２月から去年３月まで自宅に３０代の女性を住まわせ売春させたうえ、暴行を加えたとされています。

また、その女性が赤ちゃんを出産した際には、遺体を遺棄するようそそのかし、実際に遺棄させたとされています。

■実刑判決を言い渡され即日控訴

碓井被告は山形地方裁判所で行われた一審で「身に覚えがない」などと無罪を主張したものの懲役４年の実刑判決を言い渡され、即日控訴していました。

先月、仙台高等裁判所で始まった控訴審で弁護側は、犯行は別の人物によるもので一審の判決は事実誤認だとして改めて無罪を主張。

一方、検察側は控訴の棄却を求めていました。

■控訴を棄却

きょう行われた控訴審判決公判で仙台高裁の加藤亮裁判長は、女性に遺体の遺棄を指示したメッセージアプリのアカウントについて、「紐づけられた電話番号などが

被告のものと一致している」と指摘。

また、「暴行の際に使ったとされる木刀から女性と被告のＤＮＡ型が検出されている」などとして控訴を棄却しました。

弁護側は上告について「被告と話し合い検討する」としています。