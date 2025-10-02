「食材の再発見をしてほしい！」鹿屋市×シェラトン鹿児島 地元食材で彩る70品の絶品フェア
鹿屋市の食材を使った料理を楽しめるフェアが、1日から鹿児島市のホテルで始まりました。
(記者)
「鹿児島市のシェラトン鹿児島です。鹿屋の食材を使ったフェアが始まりました。初日から多くのお客さんで賑わっています。こちらにあるのは、鹿屋の緑茶を使った、あんこティラミスです。美味しそうですね！」
シェラトン鹿児島では、地元の食材を多くの人に堪能してもらおうと、県内各地の自治体とコラボレーションしたフェアを定期的に行っています。
(記者)
「おいしい！軽やかな脂身と滑らかな食感。鹿屋は食材の宝庫ですね」
(鹿屋市漁協・鵜瀬芳昭監事)
「 普段、我々は（かのやかんぱちを）刺身醤油でしか食べないが、お寿司とか、色とりどりの料理になることによって食べている人が、美味しいと感じてもらえる。消費者が間近に感じられる今回のフェアは嬉しい」
他にも黒毛和牛のすき焼き、かのや姫小豆から作られた餡子が入ったアンパンなど、約70種類の料理やデザートが楽しめます。
(シェラトン鹿児島・深水政信総料理長)
「 鹿児島にいながら、鹿児島の食材をもう一度、再発見していただきたい。鹿児島の食材はこんなにおいしいと思っていただきたい」
鹿屋市の食材の魅力がたっぷり詰まったフェアは11月30日まで、鹿児島市のシェラトン鹿児島で開かれています。