先月、山形県川西町のコインランドリーの駐車場で女性から現金５００円を奪った疑いで逮捕された６９歳の男が強盗と銃刀法違反の罪で起訴されました。

強盗と銃刀法違反の罪できのう起訴されたのは川西町の無職、松浦昭一（６９）被告です。

起訴状などによりますと、松浦被告は先月９日の午後９時４０分ごろ、川西町上小松のコインランドリーの駐車場で５７歳の女性にカッターナイフを突きつけ脅し、現金５００円を奪ったとされています。

金を奪った後、松浦被告は軽乗用車に乗って現場から逃げていました。

松浦被告は警察の調べに対し犯行を認めていて、捜査関係者によりますと、「金がほしかった」という趣旨の供述をしていたということです。

松浦被告は逮捕時、所持金はなく、奪った５００円も持っていなかったということです。

松浦被告は金に困って犯行に及んだとみられ、検察と警察が詳しく調べを進めています。