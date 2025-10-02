風間俊介『40までにしたい10のこと』クランクアップ 公式SNS感謝「誰よりも可愛かったです！」
テレビ東京ドラマ24『40までにしたい10のこと』の公式インスタグラムは2日、主演を演じた俳優・風間俊介のクランクアップの様子を伝えた。
【写真】『40までにしたい10のこと』クランクアップを迎え、笑顔で花束を受け取った風間俊介
笑顔で花束を受け取った風間の写真をアップ。「とんでもなく素敵な座長の姿を見せていただきました」とつづった。
続けて「作品への“愛”を存分に感じました。そして、誰よりも可愛かったです！現場でも本編でもSNSでも、ワンチームを築いてくださり、ありがとうございました」とし、「お疲れ様でした」と労った。
この投稿にファンから労いのコメントはもちろん、「本当に最っ高のドラマでした」「また雀ちゃんに会える日を楽しみに生きていきます」といったコメントが寄せられた。
原作は、累計発行部数75万部を超え、BLアワード2024総合コミック部門で1位などBL業界に新たな旋風を巻き起こした、マミタ氏による同名漫画（月刊マガジンビーボーイ連載／リブレ刊）。年齢、性別の垣根を越えた大人のオフィスラブストーリーを連続ドラマ化。本作の主人公で、10年以上恋人なし・会社と家を往復するだけの毎日を送る枯れたアラフォー男子・十条雀を風間、相手役として雀に密かに思いを寄せる高身長でクールなアラサー部下・慶司を庄司浩平が演じた。
