小芝風花、美肩＆背中あらわ 大人の色気全開ショットの“カウントダウン”投稿に「明日何があるのかワクワクです」「やばい大人っぽすぎて惚れる」「倒れました」
俳優の小芝風花（28）が2日、自身のインスタグラムを更新。ここ連日「3」や「2」の数字を示す“カウントダウン”とみられる投稿でファンをざわつかせていた小芝だが、この日のは美肩＆背中あらわな大人の色気全開で「1」の数字を示すショットを公開した。
【写真】「インスタ開いてそのまま倒れました」大人の色気全開ショットで“カウントダウン”を示す小芝風花
投稿された写真は、大きく肩と背中の開いたブラックの衣装を身にまとった小芝が、ピンクの花を片手に口元で「1」本の指を立てているというセクシーなショットとなっている。
この投稿にファンからは「インスタ開いてそのまま倒れました」「ピンクのお花と風花ちゃんの相性が良すぎている」「やばい大人っぽすぎて惚れる」「今日も安定に可愛すぎる 明日何があるのかワクワクです」「楽しみ過ぎます！本当にいいね一個じゃ足りないぐらいかわいい」「う、うつくしすぎる」「セクシー」「めちゃくちゃかわええ」などの、絶賛と期待の声が寄せられている。
