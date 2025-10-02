これからの気象情報です。

3日(金)はよく晴れて、真夏日になるところがありそうです。



◆警報・注意報

下越と佐渡にカミナリ注意報が出ています。



◆10月3日(金)天気

・上越地方

カラっとした晴天で洗濯日和になりそうです。

最高気温は、上越市で29℃と真夏日に迫る暑さになるでしょう。



・中越地方

各地で爽やかな秋晴れとなるでしょう。

最低気温は12～17℃、最高気温は27℃前後の予想で、山沿いほど朝晩と日中の寒暖差が大きくなりそうです。



・長岡市と三条市周辺

朝から日差しがたっぷり届くでしょう。

朝は空気がヒンヤリしますが、日中は気温が上がり田上町や加茂市では季節外れの真夏日になりそうです。



下越：新潟市周辺と佐渡

各地で青空が広がるでしょう。

やや空気が乾燥しますので、火の取り扱いにご注意ください。

最高気温は28℃前後で、日中はカラっとした暑さになるでしょう。



・下越：村上市から聖籠町

爽やかな秋晴れとなるでしょう。

最高気温は28℃くらいまで上がるところが多く、昼間は汗ばむ陽気になりそうです。



◆風と波

風・波ともに比較的穏やかな見込みです。



◆週間予報

この先、5日(日)まではおおむね晴れて、日中は汗ばむ陽気になるでしょう。

一方、来週は曇りや雨の日が多くなりそうです。次第に暑さも落ち着いて、昼間でも長袖が必要な日が出てくるでしょう。



3日(金)は、今日以上に朝晩と日中の寒暖差が大きくなりますので、体調を崩さないようお気をつけください。